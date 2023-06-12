В ДТП в Крыму погиб один человек

Прокуратура начала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" погиб в понедельник в Республике Крым при столкновении с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в котором находились шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"Около 11:10 на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта, 136-й километр плюс 450 м, водитель автомобиля "ВАЗ-2108", двигаясь от села Доброго в направлении Ялтинского шоссе, не справился с управлением, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автобусом Volkswagen Crafter. В результате ДТП водитель "ВАЗ-2108" смертельно травмирован. В автобусе находились шесть человек, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, в микроавтобусе было двое несовершеннолетних, их осматривают врачи. По информации прокуратуры республики, надзорное ведомство начало проверку, чтобы в том числе дать оценку действиям перевозчика.