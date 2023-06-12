12 июня, 11:15

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 13 июня

На территории региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой

ТАСС, 12 июня. Штормовое предупреждение продлено в Ростовской области до 13 июня из-за ожидаемых сильных дождей, гроз, града и ветра до 23 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Продление штормового предупреждения. Ночью и днем 13 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение с 10 по 12 июня. Из-за непогоды в воскресенье в Таганрогском заливе отбойная волна унесла на 3 км от береговой линии резиновую лодку с рыбаком, обратно на берег его доставили спасатели. 

Теги:
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