В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 13 июня

На территории региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой

ТАСС, 12 июня. Штормовое предупреждение продлено в Ростовской области до 13 июня из-за ожидаемых сильных дождей, гроз, града и ветра до 23 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Продление штормового предупреждения. Ночью и днем 13 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение с 10 по 12 июня. Из-за непогоды в воскресенье в Таганрогском заливе отбойная волна унесла на 3 км от береговой линии резиновую лодку с рыбаком, обратно на берег его доставили спасатели.