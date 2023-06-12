В аэропорту Красноярска задержали мужчину, напавшего на инспектора по досмотру

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в красноярском аэропорту мужчину, напавшего с ножом на инспектора по досмотру транспортной авиационной безопасности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники линейного отдела полиции в Международном аэропорту города Красноярска имени Дмитрия Хворостовского задержали злоумышленника, который угрожал убийством женщине - работнику авиаузла. Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый 64-летний житель города Игарки, находясь в зале ожидания, достал раскладной нож и напал на инспектора по досмотру службы транспортной авиационной безопасности, которая вместе с коллегами шла заступать на смену. Мужчина схватил ее за шею и угрожал расправой. Однако женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, подоспевшие полицейские задержали нападавшего и доставили в дежурную часть линейного отдела.

"Следственными органами в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего", - заключила Ирина Волк.