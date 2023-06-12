В ДНР сообщили об обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено три снаряда

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в воскресенье нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив три снаряда. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <...> Волноваха, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

В свою очередь в диспетчерской службе по ЧС администрации Волновахи проинформировали, что работают системы ПВО.