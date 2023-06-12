Жителя Минской области приговорили к трем годам колонии за реабилитацию нацизма

По данным следствия, обвиняемый в течение 2020-2022 годов и январе 2023 года с использованием созданных им страниц в социальной сети вел "деструктивную деятельность по оправданию и распространению идеологии и практики нацизма"

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Минский областной суд приговорил жителя Червенского района к трем годам лишения свободы по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

Прокуратура Минской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 35-летнего жителя Червенского района М., которому инкриминирована реабилитация нацизма.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда признала [обвиняемого] виновным в инкриминированных ему деяниях и на основании ч. 1 ст. 130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначила наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый в течение 2020-2022 годов и январе 2023 года с использованием созданных им страниц в социальной сети вел "деструктивную деятельность по оправданию и распространению идеологии и практики нацизма".

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.