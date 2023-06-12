МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-проект "Зеркало"

В стране запретили деятельность этого объединения наряду с еще 134 экстремистскими формированиями

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение о признании экстремистским формированием интернет-проекта "Зеркало/Zerkalo.io", запущенного частью бывших сотрудников информационного портала tut.by. Соответствующее решение опубликовано на сайте МВД страны, где содержится перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Группа граждан, объединенных под названием "Зеркало/ Zerkalo.io", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов, а также визуального материала (изображения, логотипа, цифрового водяного знака и т.п.)", - отмечается в сообщении ведомства.

В соответствии с решением МВД, в Белоруссии запрещена деятельность этого объединения наряду с еще 134 экстремистскими формированиями. Действия их основателей, руководителей и участников образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, по которой полагается наказание до семи лет лишения свободы.

В июне 2022 года Экономический суд Минска признал ООО "Тут бай медиа" экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее, а также запретил использование символики и атрибутики предприятия. В августе 2021 года по требованию МВД Белоруссии были признаны экстремистскими портал tut.by и его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, их деятельность в стране запрещена.

Минский городской суд в марте 2023 года приговорил бывшего главного редактора художественно-редакционного отдела компании "Тут бай медиа" Марину Золотову к 12 годам лишения свободы. Аналогичное наказание назначено и бывшему генеральному директору компании Людмиле Чекиной.