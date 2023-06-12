В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Четверо ранены

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое были ранены в воскресенье в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Женщина погибла, минимум трое раненых", - сказал собеседник.

"К сожалению, ранен ребенок", - сообщил он позднее, добавив, что украинские войска вели огонь по городу из реактивных систем залпового огня "Град".

В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что под огнем с украинской стороны оказался район железнодорожного вокзала.