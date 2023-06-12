12 июня, 12:45,
обновлено 12 июня, 13:38
Военная операция на Украине

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Четверо ранены

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое были ранены в воскресенье в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Женщина погибла, минимум трое раненых", - сказал собеседник.

"К сожалению, ранен ребенок", - сообщил он позднее, добавив, что украинские войска вели огонь по городу из реактивных систем залпового огня "Град".

В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что под огнем с украинской стороны оказался район железнодорожного вокзала. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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