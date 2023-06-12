В Стамбуле в результате нападения погиб россиянин

По информации телеканала Habertürk, на него напали три преступника, которые вымогали деньги

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Гражданин России погиб в Стамбуле в результате нападения неизвестных. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Информация о гибели россиянина поступила вчера в районе 16:00 от правоохранительных органов Турции. Следствие ведется. Ожидаем подробностей случившегося в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данные о нападавших и о том, были ли они обнаружены, российской стороне пока не поступали.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что на россиянина напали три преступника, которые вымогали у него деньги. В ходе драки один из них нанес гражданину РФ удар ножом в область сердца. Нападение произошло недалеко от туристической площади Таксим в районе Бейоглу.