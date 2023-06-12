12 июня, 13:16

В думе Югры подтвердили смерть депутата Александра Колодича

Региональный парламент выразил соболезнования родным и близким погибшего

ТАСС, 12 июня. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подтвердила смерть депутата Александра Колодича, депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Читайте также
СК РФ возбудил дело после убийства депутата в Новой МосквеВ Новой Москве обнаружили тело депутата из Ханты-Мансийска

"С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной думы Александра Васильевича Колодича. <...> Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека", - говорится в сообщении думы.

Как сообщала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Новой Москве.

Колодичу было 58 лет. Он являлся депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация