В думе Югры подтвердили смерть депутата Александра Колодича

Региональный парламент выразил соболезнования родным и близким погибшего

ТАСС, 12 июня. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подтвердила смерть депутата Александра Колодича, депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной думы Александра Васильевича Колодича. <...> Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека", - говорится в сообщении думы.

Как сообщала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Новой Москве.

Колодичу было 58 лет. Он являлся депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.