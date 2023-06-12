На Украине суд арестовал владельца концерна по обвинению в поставках промпродукции в РФ

Агентство УНН сообщило, что речь идет о Григории Дашутине

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Украинский суд арестовал владельца машиностроительного концерна NICMAS Григория Дашутина. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Согласно информации Госбюро расследования Украины (ГБР), "бывшему депутату и руководителю концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК <...>, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога". В ведомстве не назвали фамилию арестованного, однако УНН сообщило, что это Дашутин.

В ГБР также указали, что "арестованы шесть топ-менеджеров концерна". Их фамилии не приводятся.

Информация о задержании топ-менеджмента NICMAS поступила 8 июня. Тогда в ГБР сообщили, что 24 февраля 2022 года концерн поставил в РФ комплектующие более чем на 160 млн гривен ($4,4 млн). Отмечается, что в числе прочего поставлялись высокоэффективные узлы, агрегаты, детали пневматического оборудования, в частности компрессоры и компрессорные установки. Это оборудование, по утверждению ГБР, использовалось в российской военной промышленности.

По версии следствия, в организации поставок участвовали 14 человек, шести подозреваемым, в том числе российским гражданам, обвинения были предъявлены заочно.