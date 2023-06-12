Источник сообщил о задержании двоих причастных к убийству россиянина в Стамбуле

Ведутся поиски третьего

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали двух преступников, причастных к убийству гражданина России в Стамбуле, поиски третьего продолжаются.

"В ходе расследования благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых. Это было сделано в короткие сроки. Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом", - сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах Стамбула.

По словам собеседника агентства, задержанные подозреваемые после допроса были переданы в суд.

Ранее о гибели россиянина сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. По данным телеканала Habertürk, на россиянина напали трое преступников, которые вымогали у него деньги. В ходе драки один из них нанес гражданину РФ удар ножом в область сердца. Нападение произошло недалеко от туристической площади Таксим в районе Бейоглу.