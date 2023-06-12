В Ульяновской области число случаев отравления суррогатным сидром увеличилось до 67

В министерстве здравоохранения региона опровергли информацию о том, что школьница, отравившаяся напитком, умерла в больнице, не выходя из комы

ТАСС, 12 июня. Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67. Об этом в понедельник сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"В настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу. При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет", - отметили в министерстве.

Кроме того, как отметили в ведомстве, 11 июня в социальных сетях появилась информация, что школьница, отравившаяся напитком "Мистер сидр", умерла в больнице, не выходя из комы. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в министерстве.

9 июня сообщалось о 66 пострадавших в результате отравления в Ульяновской области. Из них 21 человек умер.