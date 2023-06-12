В Калининградской области подменили сигнал радиостанции "Европа плюс"

По данным регионального правительства, после пяти минут автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный

ТАСС, 12 июня. Подмена спутникового сигнала радиостанции "Европа плюс" произошла в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня в середине дня произошла подмена спутникового сигнала радиостанции "Европа плюс". Речь идет о федеральном сегменте вещания. Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее пяти минут", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, после пяти минут автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, где подмена отсутствовала.

"Сейчас в произошедшем разбираются профильные структуры", - сообщили в пресс-службе.