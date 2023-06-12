12 июня, 15:54

На юго-востоке Москвы загорелся автобус

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Никто не пострадал

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Возгорание автобуса произошло на Донецкой улице в Москве, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня [12 июня] около 17:00 на Донецкой улице в районе дома №23 произошло возгорание негородского автобуса №650 (маршрут коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20")", - говорится в сообщении. 

На месте происшествия работают оперативные службы города. "Обстоятельства произошедшего уточняются. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в дептрансе. 

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© Информационное агентство ТАСС
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