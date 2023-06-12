СК начал проверку после гибели рабочего, упавшего в шахту лифта в Москве

Следователи опрашивают очевидцев и изучают документацию, которая может помочь в расследовании

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Рабочий упал в шахту лифта дома в Причальном проезде в Москве, следователи начали проверку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По предварительным данным, 12 июня в строящемся доме в Причальном проезде во время монтажных работ в лифтовой шахте рабочий упал со второго этажа и от полученных травм погиб. "По данному факту Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Опрашиваются очевидцы, изучается документация, отмечается в сообщении пресс-службы.