СМИ: в ФРГ люди в форме увезли руководителя компании КНР после его прибытия в аэропорт

Инцидент произошел в аэропорту Мюнхена

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Люди в форме в Германии увезли в неизвестном направлении руководителя одной из китайских компаний, занимающейся солнечными батареями. Как сообщило в понедельник издание "Шанхай чжэнцюаньбао" со ссылкой на источник, инцидент произошел в аэропорту Мюнхена.

Китайский менеджер прибыл в Германию для участия в выставке Intersolar Europe, посвященной фотоэлектрической энергетике. Этот руководитель работает в компании по производству компонентов для солнечных батарей, базирующейся в городе Чанчжоу.

Другой источник из отрасли фотоэлектрической энергетики сообщил изданию, что люди в форме забрали нескольких руководителей китайских компаний, прибывших в ФРГ.

Посольство КНР в Германии пока не отреагировало на инцидент.

Крупнейшая в мире отраслевая выставка Intersolar Europe 2023 пройдет в Мюнхене 14-16 июня.