12 июня, 17:48

В Екатеринбурге возбудили дело после обнаружения тел двух мужчин на улице

Следователи установили личности погибших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двух мужчин на улице Академика Бардина в Екатеринбурге, сообщила в понедельник пресс-служба управления СК России по Свердловской области.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц". По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сотрудники уголовного розыска установили личность погибших: ими оказались мужчины 1985 и 2002 годов рождения. "Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП", - отметил он.

Издание Е1.ru со ссылкой на очевидцев сообщало, что на месте происшествия произошел конфликт с участием нескольких человек, одного ударили ножом. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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