12 июня, 17:59,
обновлено 12 июня, 18:08

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера

Юрий Смитюк/ ТАСС,архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС,архив

Бензин попал в воду

ТАСС, 12 июня. /ТАСС/. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, в результате повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина в одном из судов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

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"На реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина", - сказал собеседник агентства

По его словам, повреждена одна емкость, в которой находится 138 тонн горючего. "Происходит истечение топлива в акваторию реки Лены", - уточнили в экстренных службах. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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