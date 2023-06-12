На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера

Бензин попал в воду

ТАСС, 12 июня. /ТАСС/. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, в результате повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина в одном из судов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"На реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина", - сказал собеседник агентства

По его словам, повреждена одна емкость, в которой находится 138 тонн горючего. "Происходит истечение топлива в акваторию реки Лены", - уточнили в экстренных службах.