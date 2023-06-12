В Шебекинском округе после обстрелов повреждены более 2 тыс. домов и квартир

С 13 июня строительные бригады планируют начать закрывать разбитые окна на первых этажах многоквартирных домов временными материалами

ТАСС, 12 июня. Более 2 тыс. домов и квартир в приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области получили различные повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщил глава администрации округа Владимир Жданов.

"По разрушенному и поврежденному жилому фонду. Более 2 тыс. домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени. Большая часть - в городе. Три многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения, эксперты должны дать оценку, подлежат ли они восстановлению", - написал Жданов в своем Telegram-канале.

С 13 июня строительные бригады начнут закрывать разбитые окна на первых этажах многоквартирных домов временными материалами. Также на повестке вопросы восстановления коммунальной инфраструктуры, возобновления подачи электроэнергии и водоснабжения. Параллельно с восстановительными работами планируется использовать резервные источники питания.

На 1 января 2023 года численность населения Шебекинского городского округа составляла 83,6 тыс. человек, в том числе Шебекина - 38,9 тыс. человек. 10 июня губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в регион первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко сообщил, что на территории Шебекина остаются 2 703 человека.