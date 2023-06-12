Утечка бензина на танкере после столкновения на Лене в Иркутской области прекращена

В воду попало 138 тонн топлива

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Утечка бензина на танкере "Ерофей Хабаров" после столкновения с судном ТР-901 на реке Лене в Иркутской области остановлена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Около 15:00 мск на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулся танкер "Ерофей Хабаров" ЛОРП, следовавший с грузом 800 тонн бензина в Якутск, и порожнего танкера ТР- 901, судовладелец Алексеевская РЭБ. "Хабаров" получил пробоину в районе грузового танка со 148 тоннами бензина. 138 тонн попало в воду, после чего утечка была прекращена. Предварительно, пострадавших нет. Устранением последствий аварии занимается МЧС области", - говорится в сообщении.

Ранее о столкновении двух танкеров на реке Лене в Иркутской области сообщили ТАСС в экстренных службах.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте уточнили, что танкер ТР-901 находился на ремонте в порту. Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.