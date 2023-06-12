В Афинах из магазина коллекционных монет украли ценности на €1,5 млн

По данным newsit.gr, преступники проникли в магазин с помощью подкопа

АФИНЫ, 12 июня. /ТАСС/. Неизвестные украли из магазина коллекционных монет в районе Кифисья ценности на сумму до €1,5 млн. Об этом сообщил в понедельник новостной портал newsit.gr.

По его данным, преступники проникли в магазин с помощью подкопа. Отключив сигнализацию, они сначала проделали ход в находящийся по соседству подземный гараж, а затем пробили отверстие в его стене и оказались в магазине. Там они нашли сейф, открыли его и забрали нумизматические ценности, а также некоторую сумму денег. По словам владельца, внутри сейфа находились монеты, стоимость которых колеблется от €800 тыс. до €1,5 млн. Однако там были и редкие монеты, которые еще не были оценены.

Взлом, совершенный в минувшие выходные, сотрудники магазина обнаружили только в понедельник. По предварительной информации, полученной от соседей, злоумышленников было трое. В магазин прибыла группа полицейских, которая собирала ДНК и отпечатки пальцев, а также проверяла записи с камер видеонаблюдения. Полиция теперь ищет автомобиль, который, как считается, имеет отношение к делу.