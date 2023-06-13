На заводе в Лидсе произошел крупный пожар

О пострадавших и причинах возгорания не сообщается

ТАСС, 13 июня. Крупный пожар произошел на заводе в Лидсе, в тушении задействовано пять бригад спецслужб. Об этом в понедельник сообщила Пожарно-спасательная служба Западного Йоркшира.

"Пять единиц техники пожарно-спасательной службы присутствуют на месте инцидента в районе Брэмли в городе Лидс, в результате пожара возник огромный столб черного дыма", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Жителям близлежащих районов также рекомендуется закрыть окна и двери из-за задымления.

По информации газеты The Independent, пожар возник на заводе по производству пластмассы, спасательные службы получили звонок о происшествии в 12 часов дня (14:00 по мск).

О пострадавших и причинах возникновения огня не сообщается. Местные жители слышали несколько взрывов, передает The Independent.