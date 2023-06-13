12 июня, 23:37

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

Шлейф распространился на расстояние до 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты во вторник в 09:37 (01:37 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 2 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Читайте также
Гнев Земли. Могут ли вулканы уничтожить жизнь на планете

"По визуальным данным, взрыв выбросил пепел на высоту до 2 км над уровнем моря, облако пепла дрейфует к югу от вулкана", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пепловый шлейф от вулкана распространился на расстояние до 5 км. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация