Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

Шлейф распространился на расстояние до 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты во вторник в 09:37 (01:37 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 2 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"По визуальным данным, взрыв выбросил пепел на высоту до 2 км над уровнем моря, облако пепла дрейфует к югу от вулкана", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пепловый шлейф от вулкана распространился на расстояние до 5 км. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.