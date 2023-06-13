В США на месте обрушения эстакады федеральной трассы нашли человеческие останки

Власти устанавливают их принадлежность, передает телекомпания CNN

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Человеческие останки обнаружены на месте обрушения части эстакады федеральной трассы I-95 в районе Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

"Власти устанавливают принадлежность останков", - приводит телекомпания слова представителя полицейского управления штата. Ранее о пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщалось. При этом, как отмечает CNN, судьба водителя грузовика с автоцистерной, возгорание которой привело к обрушению эстакады, до сих пор не была установлена.

Ранее в понедельник губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро ввел в штате режим чрезвычайного положения. Этот шаг позволит выделить дополнительные средства на разбор завалов и ремонт эстакады, который может занять, по предварительным оценкам, до нескольких месяцев.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж ранее заявил, что обрушение части эстакады федеральной трассы I-95 будет иметь "значительные последствия" для региона. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президенту США Джо Байдену было доложено о случившемся, администрация поддерживает связь с губернатором Пенсильвании и мэром Филадельфии Джимом Кенни.

Часть эстакады трассы I-95 обрушилась в минувшее воскресенье после того, как под ней загорелась автоцистерна, перевозившая свыше 30 тыс. л бензина. Власти вынуждены были перекрыть участок федеральной трассы, соединяющей 15 штатов, столичный округ Колумбия и упирающейся на севере в границу с Канадой. Общая протяженность трассы, пролегающей по Восточному побережью США, составляет более 3 тыс. км.