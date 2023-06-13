В Якутске ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Продолжаются работы по тушению пожара

ЯКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на полигоне твердых коммунальных отходов в Якутске, сообщается во вторник в телеграм-канале городской мэрии.

"Только что приехал с полигона. Открытого горения нет. Работы по ликвидации возгорания продолжаются в круглосуточном режиме, в три смены", - приводятся в сообщении слова директора МУП "Жилкомсервис" Юрия Спиридонова.

С понедельника на месте пожара велись засыпка песком и проливка водой. Как уточнили в мэрии, за сутки площадь возгорания на городском полигоне ТКО сокращена в четыре раза, осталось засыпать около 0,5 га.

Как сообщали ранее в региональном Минэкологии, возгорание началось в 07:00 (01:00 мск) понедельника, по состоянию на 11:00 (05:00 мск) его площадь составляла более 600 кв. метров. Позднее в тот же день в городской мэрии сообщили, что очаг возгорания локализован. В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону отметили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе.