В Киренском районе Иркутской области ввели режим ЧС после столкновения танкеров

В регионе выясняют объем нефтепродуктов, которые попали в реку Лену

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулись два танкера. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки", - сообщил губернатор.

Он отметил, что танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива, оно начало выливаться в реку. Экипаж перекачал бензин в неповрежденную емкость. Вокруг судна установили боновое ограждение, также использовали 300 кг сорбента. Второе из столкнувшихся судов - ТР-901 - находится на ремонте.

Столкновение судов произошло в понедельник в районе поселка Алексеевск. Пострадавших нет. По информации пресс-службы Росморречфлота, утечку топлива устранили. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.