Жителя Красноярского края подозревают в убийстве трехлетней дочери

По данным региональной прокуратуры, мужчина застрелил ребенка, разряжая охотничье ружье

КРАСНОЯРСК, 13 июня. Житель Красноярского края, по данным региональной прокуратуры, застрелил свою трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье. По факту случившегося проводится проверка, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Предварительно установлено, что в ночь с 12 на 13 июня 2023 года трехлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вместе со своей семьей. В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь. Девочка была доставлена родителями в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины. Спасти ее не удалось", - говорится в распространенном сообщении.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению родительских прав. Прокуратура также проверит принятые сотрудниками правоохранительных органов меры по выявлению и пресечению фактов незаконного использования и хранения огнестрельного оружия на территории района. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).