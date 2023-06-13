Жителя Красноярского края подозревают в убийстве трехлетней дочери

КРАСНОЯРСК, 13 июня. Житель Красноярского края, по данным региональной прокуратуры, застрелил свою трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье. По факту случившегося проводится проверка, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.
"Предварительно установлено, что в ночь с 12 на 13 июня 2023 года трехлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вместе со своей семьей. В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь. Девочка была доставлена родителями в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины. Спасти ее не удалось", - говорится в распространенном сообщении.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению родительских прав. Прокуратура также проверит принятые сотрудниками правоохранительных органов меры по выявлению и пресечению фактов незаконного использования и хранения огнестрельного оружия на территории района. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).