В Казахстане семьям погибших при лесном пожаре выплатят почти по $16 тыс.

В республике создали отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана выплатят по 7 млн тенге (свыше $15,7 тыс.) семьям погибших в результате лесного пожара в Абайской области на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова по итогам совещания кабмина.

"Во исполнение поручений главы государства, данных на заседании оперативного штаба в области Абай, семьям погибших из средств фонда "Казакстан халкына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге (более $4,4 тыс. - прим. ТАСС) на каждого несовершеннолетнего ребенка. Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 40 казахстанских вузов готовы предоставить гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

"Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов. Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение", - пояснили в пресс-службе.

В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. 12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура по жертвам трагедии.