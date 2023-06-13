На севере Красноярского края двое детей получили ожоги на полигоне ТБО

Пострадавших госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Двое детей получили ожоги на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Келлог Туруханского района на севере Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Следственным отделом по Туруханскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки по факту получения ожогов на полигоне твердых бытовых отходов двумя малолетними детьми 9 и 12 лет на предмет причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие, предварительно, установило, что 9-летний мальчик и 12-летняя девочка отпросились у родителей погулять и пошли в поисках игрушек на полигон твердых бытовых отходов в поселке Келлог. "Они спустились в яму, где оказалось обгоревшее сырье угля (тлеющий шлак), в результате чего мальчик получил термические ожоги пальцев нижней конечности I-II степени, девочка - термический ожог обеих голеней <...> и стоп III степени", - пояснили в пресс-службе.

Оба ребенка санавиацией госпитализированы в больницы, где сейчас проходят лечение.