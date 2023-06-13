В районе Республики Алтай ввели режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации

Приток воды в реке Чулышман достиг рекордных показателей

ТАСС, 13 июня. Режим ЧС введен в Улаганском районе Республики Алтай в связи с ухудшением поводковой обстановки, за прошлые сутки приток воды в реке Чулышман достиг рекордных результатов в +66 см. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Там действительно ситуация осложнилась. Введен режим ЧС в связи с осложнением паводковой обстановки", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, из-за повышения уровня воды в реке Чулышман, сразу несколько сел Улаганского района оказались подтоплены.

"Паводковая ситуация в Улаганском районе в селе Балыкча ухудшилась. Зарегистрирован значительный рост уровня воды. На 23:00 (19:00 мск) 12 июня он составляет 760 см. (+66 см за сутки). Также в зону подтопления попал населенный пункт Кара-Кудюр, где подтопило три приусадебных участка. В населенном пункте Коо подтоплена дизельная электростанция. В населенном пункте Чибиля существует угроза мостовому переходу", - сказали в МЧС Республики Алтай.

Также сообщается о затоплении важного объекта для села Балыкча - малой ГЭС на реке Кайру. Эта гидроэлектростанция построена для снабжения электроэнергией села. Здесь вода затопила машинное отделение. Населенный пункт перевели на обеспечение энергией от дизельного генератора.

Первые сообщения о подтоплениях в Улаганском районе появились неделю назад, 6 июня. Уже тогда на базе МБОУ "Челушманская СОШ" был развернут ПВР (пункт временного размещения), где сейчас находятся 44 человека, 22 из которых - дети.

Всего в Балыкче подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов. Сообщается, что социально-значимые объекты не пострадали от роста уровня воды.