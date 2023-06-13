На Камчатке осудили бухгалтера муниципального учреждения за кражу 4,7 млн рублей

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно

ТАСС, 13 июня. Усть-Камчатский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бухгалтера муниципального предприятия, которая незаконно присвоила почти 5 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Камчатского края.

"Усть-Камчатским районным судом с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера муниципального предприятия. Она признана виновной в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения и краже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 160, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - говорится в опубликованном сообщении.

Суд установил, что главный бухгалтер муниципального предприятия в Козыревском сельском поселении перечислила на свой счет под видом заработной платы более 310 тыс. рублей, принадлежащих учреждению. В течение двух месяцев женщина, имея доступ к компьютеру главного бухгалтера и электронному ключу, несколькими транзакциями похитила более 4,7 млн рублей. Полученные деньги она проиграла в онлайн-казино.

При наличии у нарушительницы на иждивении двоих несовершеннолетних детей, беременности, частичного возмещения причиненного ею ущерба, а также с учетом ее активного способствования расследованию преступления суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и взысканием с подсудимой ущерба в размере 4,5 млн рублей Приговор суда не вступил в законную силу.