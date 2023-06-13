В Красноярском крае четверо детей получили ожоги после поджога пороха

Пострадавших госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Дудинке на севере Красноярского края, после того как четверо детей пострадали в результате поджога пороха. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 11 июня четверо детей - 8, 11 и двое 12 лет - в районе дома по улице Дудинской города Дудинка пришли в заброшенную хозяйственную постройку. Там они нашли три закрытых банки с порохом. Дети вскрыли банки, высыпали порох в металлическое ведро и подожгли. В результате произошло воспламенение, несовершеннолетние получили ожоги.

"Следственным отделом по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов четырьмя малолетними детьми по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). <…> В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все дети госпитализированы в больницы с ожогами II степени лица, рук и груди. "Жизнь детей вне опасности", - пояснили в пресс-службе.