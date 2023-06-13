13 июня, 03:58

В Казахстане заявили об отсутствии угрозы населенным пунктам от пожара на востоке страны

По последним данным, площадь возгорания составляла около 43 тыс. га

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Лесной пожар в Абайской области на востоке Казахстана не угрожает населенным пунктам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении лесного пожара задействовано более 1,8 тыс. человек, порядка 350 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 июня площадь пожара составляла около 43 тыс. га.

В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии. 

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