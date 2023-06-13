В Якутии заявили, что более 90% бензина от места аварии на Лене не дойдет до региона

Утечку устранили в течение 30 минут после столкновения танкеров

ТАСС, 13 июня. Более 90% бензина, попавшего в реку Лену в результате столкновения двух танкеров в Иркутской области, испарится и не дойдет до границы Республики Саха (Якутия).

Об этом во вторник сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Якутии.

"В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Республики Саха (Якутия). Вместе с тем необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда службы спасения Республики Саха (Якутия) приведены в полную готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. С учетом скорости течения реки Лены на данном участке пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что танкер "Ерофей Хабаров", принадлежащий якутской компании "Ленское объединенное речное пароходство", перевозил бензин марки Аи-92, судно следовало до Якутска. Часть бензина из поврежденной емкости попала в воду.

Со ссылкой на пароходство оперштаб сообщил, что утечка из поврежденной емкости была устранена в течение 30 минут после происшествия, на месте разлива были применены специальные сорбенты, команда второго судна, принадлежащего киренскому ООО "Алексеевская РЭБ флота", установила 200 м боновых заграждений.