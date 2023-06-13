Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева осудили на два года колонии

Также ему выписали штраф в размере 100 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Новосибирский бизнесмен, экс-кандидат в мэры Сергей Проничев признан виновным в покушении на мошенничество и получил два года колонии и штраф. Он освобожден от наказания в виде лишения свободы за счет срока, проведенного под стражей и под домашним арестом, сообщается во вторник на сайте центрального районного суда.

"Проничев С. Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Проничев и новосибирский журналист Николай Сальников разместили в интернете фильм-расследование о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти, в частности, с основателем клуба, одним из депутатов горсовета Новосибирска. Обманывая потерпевшего, они сообщили, что у них имеются еще два фильма, порочащих честь и достоинство. Они требовали 9 млн рублей за то, чтобы эти фильмы не выложили в интернет, но в действительности таких видеоматериалов не было. В феврале 2022 года Сальников получил два года лишения свободы по обвинению в покушении на мошенничество.

Проничева арестовали весной 2021 года. В апреле 2022 года суд смягчил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В январе государственное обвинение потребовало для него наказание в виде трех лет колонии.

Сергей Проничев - основатель компании "Сибирский бальзам", производившей крепкий алкоголь. Она была основана в 1990-е годы и обанкротилась в 2011-м. Проничев также занимался общественной деятельностью в организации "ЖКХ-контроль". В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска от Партии роста, но снял свою кандидатуру за две недели до выборов.