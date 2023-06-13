На Камчатке построенный по нацпроекту детсад частично закрыли из-за нарушений

Основные проблемы - осадка здания третьего блока и дефекты, связанные с инженерными системами и качеством благоустройства

ТАСС, 13 июня. Детский сад в селе Тиличики на севере Камчатки частично закрылся из-за нарушений, которые были выявлены в ходе личной проверки врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края Артема Фирстова. Объект был построен в 2020 году в рамках национального проекта "Демография", сообщается во вторник на сайте регионального Минстроя.

"В ходе моей личной проверки по жалобам эксплуатирующей организации был выявлен ряд проблем. Основные из них - это осадка здания третьего блока, а также дефекты, связанные с инженерными системами и качеством благоустройства. На текущий момент службой заказчика и была инициирована проверка и направлено соответствующее заявление в Следственный комитет с целью выявления правонарушений при строительстве объекта со стороны подрядных организаций", - приводятся в опубликованном сообщении слова врио министра.

На данный момент прекращена работа третьего блока детского сада. Остальные помещения функционируют в штатном режиме. Всего в детском саду 150 мест, в том числе 50 мест для детей в возрасте до трех лет.

Детский сад был построен в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография" в селе Тиличики. Работы по строительству выполняли компании ИТ "Синтез" и строительная компания "Титан". В учреждении десять групп, в состав групповых ячеек входят игровая, спальня, туалет, буфет, раздевалка или приемная с комнатой для кормления детей, а также музыкальный и гимнастический залы с кладовыми, медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога и многое другое. На территории детского сада установлены прогулочные веранды, а также выполнено благоустройство и озеленение.