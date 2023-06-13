На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

Возгорание ликвидировали на площади 20 кв. м

ТАСС, 13 июня. В Краснодаре произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 06:20 [мск] загорелась колонна для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ", - сказал собеседник агентства. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

В экстренных службах уточнили, что около 07:00 объявлена локализация на площади 20 кв. м.

"Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, угрозы распространения нет. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили факт возгорания, уточнив, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ.

Позже стало известно о ликвидации пожара.

"В 07:54 мск [объявлена] ликвидация открытого горения, в 07:54 мск - ликвидация последствий пожара на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале мэрии Краснодара сообщили, что в ликвидации возгорания было задействовано 130 человек и 26 единиц техники.

В новость внесены изменения (08:33 мск) - добавляется информация о ликвидации пожара