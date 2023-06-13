В Туве из-за обрушения моста закрыли проезд по дороге в Хакасию

Объезд возможен через Кызыл

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Движение по автодороге Абаза - Ак-Довурак, связывающей Хакасию и Туву, прекращено из-за обрушения разрушенного паводком моста. Об этом во вторник сообщила администрация города Ак-Довурак.

"Проезд по автодороге Абаза - Ак-Довурак временно закрыт. На 61-м км от города Ак-Довурак мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии. Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта", - пояснили в администрации города.

Объезд возможен через столицу Тувы - город Кызыл. "На месте разрушения работают Ак-Довуракская ДРСУ и сотрудники ГИБДД", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в ночь на 13 июня в результате выпадения обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик.