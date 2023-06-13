В Окинском районе Бурятии дорогу размыло паводком

По предварительным подсчетам, восстановить движение планируется 14 июня

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. В Окинском районе Бурятии из-за паводка приостановили движение транспорта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минтранса.

"Из-за резкого повышения уровня воды в реке размыло участок на 90 км автодороги Монды - Орлик. Движение для транспорта в настоящее время приостановлено. По предварительным подсчетам, восстановить движение планируется к обеду 14 июня", - сообщили в пресс-службе министерства.

На месте работает спецтехника: экскаватор, погрузчик и два самосвала. Дежурят специалисты. Из Иркутска осуществляется доставка двух водопропускных труб. В настоящее время идет отсыпка земляного полотна.

Как уточнили в "Бурятрегионавтодоре", на данном участке находится аварийный мост, движение по нему приостановлено. Вышедшая из берегов река, размыла объездную дорогу.

"Работы осложняются тем, что уровень воды пока не спадает и достаточно высокий, но работы идут, ведется подсыпка, после доставки двух водопропускных труб начнутся работы по их установке. Помощь оказывает администрация Окинского района - ими направлен автогрейдер", - добавили в ведомстве.

Это второй в июне случай с повреждением дороги Монды - Орлик. 5 июня на 35-м км на проезжую часть сошел сель - около 3,5 тыс. куб. м грунта со льдом. Движение транспорта в Окинский район и из него было полностью приостановлено до 7 июня.