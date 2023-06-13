В Красноярском крае у жителя изъяли более 1 тыс. патронов и части оружия

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у мужчины в Назарово Красноярского края более 1 тыс. патронов и части оружия. Возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что 66-летний местный житель хранит у себя в гараже боеприпасы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий эта информация подтвердилась. Полицейские обнаружили и изъяли более 1 000 патронов различного калибра, а также основные части для огнестрельного оружия. Как признался подозреваемый, все эти предметы он нашел рядом со своей пасекой", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). "Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - пояснили в полиции.