13 июня, 06:06,
обновлено 13 июня, 06:25
Военная операция на Украине

Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Общее число жертв достигло девяти

ТАСС, 13 июня. Спасатели обнаружили тело женщины в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС и масштабного затопления, общее числе погибших достигло девяти. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

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"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации.

"По последним данным, пострадали 86 человек, из них 84 госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства. 

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