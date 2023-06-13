Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Общее число жертв достигло девяти

ТАСС, 13 июня. Спасатели обнаружили тело женщины в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС и масштабного затопления, общее числе погибших достигло девяти. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации.

"По последним данным, пострадали 86 человек, из них 84 госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.