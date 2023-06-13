На севере Бурятии пройденная огнем площадь лесного пожара составила 675 га

Тушение природного пожара затруднено большим количеством складированной древесины под линиями электропередачи, находящихся на границе с землями лесного фонда

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Тушение крупного лесного пожара на севере Бурятии продолжается, огнем пройдено более 670 га. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 675 га. Тушение природного пожара затруднено большим количеством складированной древесины под линиями электропередачи, находящихся на границе с землями лесного фонда", - говорится в сообщении.

По словам руководителя РАЛХ Сергея Борошноева, пожар сложный, прогноз на его локализацию - до конца этого дня. "Отработана западная кромка, возгорание ушло в гору, работа ведется вручную, также задействована лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет", - отметил он.

К тушению пожара привлекли 225 человек, в том числе сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС. Задействовано 39 единиц лесопожарной техники.

Возгорание на 150 га, 80 га из которых - это верховой пожар, возникло 11 июня рядом с поселком Таксимо в Муйском районе Бурятии. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт, однако людям удалось отстоять населенный пункт. 12 июня на место ЧП вылетел глава республики Алексей Цыденов.