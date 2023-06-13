В Киргизии с помощью камер наблюдения выявили 57 лиц, объявленных в розыск в СНГ

По данным пресс-службы МВД, система идентификации лиц начала работать в республике 2 июня

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Киргизии после внедрения в стране в начале июня новой системы идентификации объявленных в государствах СНГ в розыск лиц задержали 57 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Только за 10 дней органами внутренних дел Кыргызской Республики установлены и доставлены (в органы внутренних дел - прим. ТАСС) 57 лиц, находящихся в межгосударственном розыске в странах СНГ. Все они идентифицированы с помощью камер наружного видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, система идентификации лиц, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ, начала работать в республике 2 июня текущего года и после начала ее функционирования с помощью камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц удалось "установить большое количество граждан", которые были объявлены в розыск в государствах - участниках Содружества.

"МВД Кыргызской республики осуществляются организационные и практические мероприятия по совершенствованию оперативно-разыскной деятельности, активному развертыванию систем видеонаблюдения. Использование современных технологий правоохранительными органами дает новые возможности по обеспечению безопасности граждан и охране правопорядка", - подчеркивается в сообщении.