13 июня, 06:25
Военная операция на Украине

В Курской области ВСУ обстреляли административные здания и кинотеатр

Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. В Курской области в приграничном поселке Глушково произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Порядка 10 домов, несколько административных зданий и кинотеатр получили повреждения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, 2 автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме Глушково, расположенного на расстоянии около 6 км от российско-украинской границы, под обстрел также попал приграничный поселок Теткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация