В Курской области ВСУ обстреляли административные здания и кинотеатр

Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. В Курской области в приграничном поселке Глушково произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Порядка 10 домов, несколько административных зданий и кинотеатр получили повреждения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, 2 автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме Глушково, расположенного на расстоянии около 6 км от российско-украинской границы, под обстрел также попал приграничный поселок Теткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет.