В Краснодаре назвали причину пожара на НПЗ

Возгорание произошло из-за технологического сбоя на факельном стояке

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Технологический сбой на факельном стояке является предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края во вторник.

Ранее сообщалось, что последствия пожара ликвидированы. "Причина пожара - произошел технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как информировали ранее в краевом главке МЧС, произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдалось контролируемое горение, пожар был локализован на площади 20 кв. м. По данным краевого оперативного штаба, горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке, никто не пострадал.