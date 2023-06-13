Росздравнадзор проверит новосибирский пансионат после сообщений об избиении ветерана

По данным ведомства, пансионат находится в Октябрьском районе города

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, якобы избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Ранее управление СК по региону также начало доследственную проверку. По данным ведомства, пансионат находится в Октябрьском районе Новосибирска.