13 июня, 06:28

Росздравнадзор проверит новосибирский пансионат после сообщений об избиении ветерана

По данным ведомства, пансионат находится в Октябрьском районе города

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, якобы избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Ранее управление СК по региону также начало доследственную проверку. По данным ведомства, пансионат находится в Октябрьском районе Новосибирска. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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