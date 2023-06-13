13 июня, 06:28,
обновлено 13 июня, 06:53
Военная операция на Украине

В Херсонщине освободились от воды свыше 1 760 домов и 17 социально значимых объектов

© МЧС России/ ТАСС

Согласно прогнозам в экстренных службах региона, уровень воды достигнет нормальных показателей к 16 июня

ТАСС, 13 июня. Вода ушла из 1 761 жилого дома и 17 социально значимых объектов в Херсонской области, где после прорыва Каховской ГЭС произошло масштабное подтопление территорий. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

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"По последним данным, освободился от воды 1 761 жилой дом, одно кладбище, 17 социально значимых объектов", - сказал собеседник агентства. По его словам, прогнозируется, что уровень воды достигнет нормальных показателей к 16 июня.

Так, в Новокаховском городском округе вода ушла из более чем 1 080 жилых домов, в Алешкинском районе - из 2 350, в Голопристанском районе - из 330. В настоящее время на территории, где сошла вода, проводятся аварийно-спасательные работы: откачка воды из домов, вывоз мусора. Специалисты проводят работы по восстановлению мобильной связи. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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