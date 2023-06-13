В Минводах задержали бывшего участника нападения банды Басаева на Дагестан

Рустам Ярбулдыев заключен под стражу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бывший участник нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году задержан в Минеральных Водах. Об этом журналистам сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на Республику Дагестан в 1999 году. В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края, гражданина России Ярбулдыева Рустама, 1977 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания. 8 июня 2023 года Ярбулдыев задержан в аэропорту Минеральные Воды и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сообщили в ЦОС.

Как сообщили в Следственном комитете, житель Нефтекумского района Ставрополья Ярбулдыев заключен под стражу, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе. Установлено, что в июне-июле 1999 года Ярбулдыев добровольно вступил в состав банды и с 7 по 24 августа 1999 года в составе бандгруппы численностью не менее 1 000 человек принял активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, были убиты 33 военнослужащих, 34 причинены телесные повреждения различной степени тяжести, отметили в СК.

В СК подчеркнули, что следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, добавили в ФСБ.