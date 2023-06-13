Сотрудники СК проводят обыски у бывших депутатов Госдумы по делу Ильи Пономарева

Обыски идут в том числе у Маргариты Свергуновой и Олега Ганжарова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Работники Следственного комитета РФ проводят серию обысков у бывших депутатов Госдумы по делу политика Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Следственные действия идут в Москве и ряде регионов РФ. Они связаны с делом Пономарева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В частности, идут обыски у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Ганжарова, бывшего муниципального депутата Никиты Ильина в Москве. Кроме того, следователи пришли обыскивать квартиры Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга", - сказал собеседник агентства.

Свергунова была депутатом Госдумы в 2011-2014 годах от фракции ЛДПР, входила в состав думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Ганжаров в декабре 1995 года был избран депутатом Государственной думы второго созыва по федеральному списку избирательного объединения Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом - Россия", был членом комитета по делам Федерации и региональной политике, затем членом комитета по делам национальностей. Ильин был муниципальным депутатом по Войковскому району от партии "Яблоко".

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Пономарев создал под руководством спецслужб Украины за границей так называемый новый парламент России в рамках признанной в мае 2023 года нежелательной в РФ организации "Съезд народных депутатов". Эта организация приняла несколько заявлений и актов против российского руководства. В ней принимали участие эмигрировавшие из России политические деятели, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и бывший адвокат Марк Фейгин (признаны в РФ иноагентами). Организатором мероприятия выступил Пономарев. Ранее Пономарев заявлял о поддержке так называемой Национальной республиканской армии и запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине.

Пономарев был депутатом Государственной думы 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия", членом совета Левого фронта. В июне 2014 года он выехал из России в США, позже переехал на Украину и получил гражданство этой страны.