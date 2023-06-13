В Курганской области на предприятии погибли трое рабочих

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 13 июня. Трое работников погибли на предприятии в Кетовском районе Курганской области при ремонте оборудования. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. По версии следствия, причиной произошедшего стала высокая концентрация токсичных газов в помещении, сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Утром 12 июня текущего года на одном из производственных предприятий, расположенных в Кетовском районе, погибли трое работников. По данному факту Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). <…> По предварительным данным, трое работников, находясь в одном из цехов предприятия, выполняли работы по ремонту оборудования, предназначенного для утилизации отходов мясного производства. По версии следствия, причиной гибели людей стала высокая концентрация токсичных газов в помещении", - говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются следователями, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, анализируется документация по соблюдению техники безопасности на объекте.

В прокуратуре региона отметили, что из-за произошедшего прокурор области Андрей Назаров поручил организовать проверки на производствах, использующих аммиак для переработки продукции. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда на производствах. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе ведомства.